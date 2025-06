📷 Donald Trump krijgt persoonlijk cadeau van... Cristiano Ronaldo, met speciale boodschap

Tijdens de G7-top in Canada ontving Donald Trump deze week een bijzonder cadeau: een gesigneerd shirt van Cristiano Ronaldo. Op het shirt stond de boodschap: "Aan president Donald J. Trump, spelend voor de vrede."

Het werd hem overhandigd door Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad. Trump reageerde enthousiast op het gebaar. “Daar hou ik van: spelen voor vrede", zei de Amerikaanse president. Niet veel later moest hij de top onverwacht verlaten wegens de escalerende spanningen tussen Israël en Iran.

Het shirt is symbolisch, zeker met het WK van 2026 in aantocht, dat mede in de Verenigde Staten wordt georganiseerd. Cristiano Ronaldo hoopt daar, op 41-jarige leeftijd, voor de zesde keer deel te nemen aan een groot toernooi.

De finale van het WK wordt gespeeld op 26 juli 2026 in East Rutherford, New Jersey — niet ver van Trumps thuisbasis. Portugal mikt op de wereldtitel, de enige prijs die Ronaldo nog ontbreekt op zijn erelijst.

Ronaldo won op clubniveau alles wat er te winnen valt en kroonde zich met Portugal tot Europees kampioen in 2016. Daarnaast won hij de Nations League in 2019 én in 2025, zijn meest recente internationale triomf.

Het toernooi in 2026 wordt het grootste ooit, met 48 deelnemende landen. Titelverdediger is Argentinië van Lionel Messi, dat in 2022 de wereldtitel pakte in Qatar.