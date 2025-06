📷 Ophef rond Lamine Yamal: 17-jarige superster op vakantie met 30-jarige influencer

De foto's en video's, onder andere vanop een boot en aan een zwembad, leidden al snel tot reacties online. Er werd gespeculeerd over de aard van hun relatie, al werd uit de omgeving van Yamal benadrukt dat hij met meerdere vrienden op reis is en geen sprake zou zijn van een liefdesverhouding.

Fati Vázquez kreeg na de publicatie van het materiaal op haar Instagram-profiel een grote hoeveelheid reacties. Daar zaten ook haatberichten en bedreigingen tussen. In een reactie schreef ze dat ze zich daarvan distantieert en zich wil blijven focussen op positieve dingen.

De situatie toont hoe snel persoonlijke momenten van publieke figuren zich kunnen verspreiden en aanleiding geven tot publieke discussie. Zowel Yamal als Vázquez hebben zich nadien niet verder uitgelaten over de situatie.

Yamal genoot de afgelopen maanden veel aandacht door zijn prestaties op het veld, zowel bij Barcelona als bij de nationale ploeg. De vakantieperiode moet hem toelaten zich fysiek en mentaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

De jonge aanvaller blijft intussen een van de meest besproken talenten van zijn generatie. Zijn achttiende verjaardag op 13 juli vormt een symbolisch moment in zijn loopbaan, terwijl hij op persoonlijk vlak al met publieke druk leert omgaan.

