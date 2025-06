Barcelona heeft toptransfer te pakken: Catalanen worden sensatie om naar te kijken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona is vastberaden om de aanvalslinie van de toekomst vorm te geven. Na de doorbraak van Lamine Yamal op rechts, wil de club nu ook de linksbuiten van de Spaanse nationale ploeg aantrekken: Nico Williams.

De 22-jarige flankaanvaller van Athletic Club was een van de uitblinkers op het EK 2024 en opende zelfs de score in de finale, die Spanje uiteindelijk op zijn naam schreef. Zijn prestaties hebben hem hoog op het verlanglijstje van Barça gezet.

Volgens verschillende Spaanse media, waaronder Sport, voert sportief directeur Deco al gesprekken met het management van Williams. De aanvaller is een jeugdproduct van Athletic en heeft zich ontwikkeld tot een absolute publiekslieveling in Bilbao.

Barcelona zou een contract van zes jaar klaar hebben voor Williams, met een jaarlijks loon van 12 miljoen euro. De Catalanen zullen echter diep in de buidel moeten tasten om hem los te weken uit Baskenland.

De afkoopsom in zijn huidige contract bedraagt naar verluidt 58 miljoen euro. Aangezien Williams nog twee jaar onder contract staat bij Athletic, is onderhandelen over een lagere transfersom geen evidentie.

Met een voorhoede van Nico Williams op links en Lamine Yamal op rechts zou Barcelona zich verzekeren van Spaans jeugdig toptalent voor de komende jaren. De club lijkt dan ook alles op alles te zetten om de transfer nog deze zomer rond te krijgen.