Bob Peeters haalt uit: Beveren heeft jeugdproduct KAA Gent met verleden bij Union beet

SK Beveren heeft met Viktor Boone een nieuwe centrale verdediger in huis gehaald. Daarmee heeft Bob Peeters opnieuw een topper in huis gehaald. Eentje met toch al wat ervaring bij de topclubs.

Viktor Boone heeft een contract voor twee seizoenen getekend op de Freethiel. Daarmee is hij tot juni 2027 onder zeil bij SK Beveren. De centrale verdediger heeft al heel wat watertjes doorzwommen.

General Manager Bob Peeters geeft uitleg op de webstek van Beveren: “Nadat we met Jakov Filipovic geen nieuwe overeenkomst konden bereiken, hebben we snel geschakeld. We gingen op zoek naar een vervanger die de competitie kent en in staat is om onze defensie te leiden."

"Toen ik bij Westerlo als coach aan de slag was, raakte ik al bijzonder gecharmeerd door Viktors prestaties bij Deinze en probeerde ik hem naar de Kempen te halen. Union trok toen echter aan het langste eind. Ik ben dan ook bijzonder opgetogen dat het dit keer wél gelukt is om Viktor aan boord te halen."

Verleden bij Gent, Lierse en Union

Inderdaad: Boone heeft een verleden bij Union SG, dat hem in het seizoen 2022-2023 enkele kansen gaf op het hoogste niveau. Daarna werd hij uitgeleend en later definitief getransfereerd aan Lierse SK.

De centrale verdediger is een jeugdproduct van KAA Gent en zette al in 2018 zijn eerste stappen in het profvoetbal bij het ondertussen verdwenen Deinze. Viktor Boone zal aantreden met het nummer 3 bij Beveren.