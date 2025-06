KV Mechelen en STVV krijgen concurrentie van Standard: CPL-speler ligt goed in de markt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik heeft zich gemeld in de strijd om Ryan Merlen, de 23-jarige middenvelder van RFC Luik. Eerder raakten ook KV Mechelen en STVV al gecharmeerd van de Fransman, die een sterk seizoen achter de rug heeft.

Merlen speelde zich in de kijker met acht doelpunten en vier assists in de Challenger Pro League. Hij kwam drie seizoenen geleden over van RC Lens II en groeide uit tot een sleutelspeler bij RFC Luik.

Standard ziet in Merlen een interessante versterking voor het middenveld. De club uit Sclessin volgt de Belgische tweede klasse op de voet en heeft in Merlen een profiel gevonden dat goed past binnen hun vernieuwde sportieve visie.

De interesse stopt niet bij Belgische clubs. Ook een Franse en een Duitse ploeg houden zijn situatie in de gaten. Tot op vandaag kwam er echter nog geen officieel bod binnen.

Een transfer lijkt echter niet vanzelfsprekend. De Amerikaanse eigenaars van RFC Luik vragen naar verluidt zo’n 600.000 euro voor hun sterkhouder. Merlen zelf hoopt op een stap hogerop en probeert een transfer te forceren.

De situatie is intussen gespannen. Merlen zou zich maandag hebben ziek gemeld voor de eerste training van het seizoen. Of een deal deze zomer alsnog rond raakt, zal de komende weken blijken.