KV Mechelen zet - na jaartje vertraging - vol in op 'nieuwe' speler: "Werd te weinig uitgedaagd"

KV Mechelen heeft zich versterkt met de jonge Frans-Marokkaanse verdediger Redouane Halhal. De 22-jarige centrumverdediger ligt vast tot 2026, met een optie op een extra jaar.

Halhal speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij zusterclub Helmond Sport, maar wordt nu definitief toegevoegd aan de A-kern van Geel-Rood. “Redouane is klaar voor de volgende stap", zegt sportief directeur Tom Caluwé.

Halhal maakte indruk in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie, waar hij 32 wedstrijden afwerkte. Zijn duelkracht, maturiteit en voetballende kwaliteiten vielen op, en KV Mechelen besloot niet te wachten met zijn integratie. De 1m87 grote verdediger werd vorig jaar al weggeplukt bij Atlético Madrid, maar beleefde dus eerst een leerjaar in Nederland.

Volgens Caluwé past Halhal perfect in het profiel dat Mechelen zoekt. “Hij brengt extra breedte en kracht in onze defensie. Vorig seizoen werd hij op Helmond eigenlijk nog te weinig uitgedaagd, waardoor er soms nonchalance in zijn spel sloop. Dat is een duidelijk teken dat hij toe was aan een nieuw niveau. Dat niveau is nu KV Mechelen.”

De komst van Halhal kadert in een ruimere visie die Mechelen ontwikkelde via de samenwerking met Helmond Sport. “We willen jonge spelers zoals Redouane op het juiste moment in de juiste omgeving laten rijpen", legt Caluwé uit. “Daarna maken ze de overstap naar Mechelen, waar ze echt bepalend moeten worden. Dat is bij hem het plan.”

Halhal zelf is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging. “Ik ben blij dat ik terechtkom bij een club met zoveel geschiedenis. Ik hoor dat de sfeer hier fantastisch is. Dat motiveert me alleen maar meer om elke speelkans met beide handen te grijpen en mijn truitje nat te maken", klinkt het strijdvaardig.