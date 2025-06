Maxim De Cuyper zet het licht op groen: 'Rode Duivel verhuist naar Italië (en zijn nieuwe club is niét AC Milan)'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maxim De Cuyper mag stilaan op huizenjacht. De flankverdediger van Club Brugge staat héél dicht bij een transfer naar Italië.

AC Milan en AS Roma zijn de twee Italiaanse clubs die azen op Maxim De Cuyper. Terwijl I Rossoneri lange tijd over de beste kaarten leken te beschikken zijn het de hoofdstedelingen die zich in de handen kunnen wrijven.

Corriere dello Sport bevestigt dat De Cuyper groen licht heeft gegeven voor een transfer naar Roma. Op persoonlijk vlak hebben I Lupi een akkoord met de flankverdediger.

Persoonlijk akkoord, maar clubs moeten nog tot een deal komen

Al is de deal natuurlijk nog niet rond. AS Roma moet nog met Club Brugge rond de tafel. Die gesprekken starten eerstdaags op.

De Cuyper heeft een contract tot medio 2028 bij Club Brugge. De West-Vlamingen willen dan wel meewerken aan een transfer, maar solden worden er niet gehouden.

Voor welk bedrag vertrekt Maxim De Cuyper bij Club Brugge?

Transfermarkt schat de marktwaarde van de tienvoudig Rode Duivel op zestien miljoen euro. Club Brugge verwacht echter ruim twintig miljoen euro voor De Cuyper.