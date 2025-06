Nicolas Frutos spreekt zich uit over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Nicolas Frutos, nu sportief directeur bij promovendus La Louvière, doet het er voortreffelijk. Zijn werk op de achtergrond valt op en dat maakt hem een interessante naam voor Anderlecht.

De oud-spits van Anderlecht was er eerder succesvol als speler, assistent en zelfs interim-hoofdtrainer. “Ik heb altijd gedroomd van werken in een club waar voetbal de passie is die alles bepaalt. Dat heb ik bij Anderlecht mogen ervaren", zegt hij in LDH.

Toch voelt Frutos zich nu prima in La Louvière. “Ik ben hier heel gelukkig en werk samen met geweldige mensen zoals voorzitter Curaba en CEO Toni Turi. Dit heeft me op alle vlakken doen groeien in twee jaar tijd.”

Hij is ook heel betrokken bij het sportieve beleid: “Natuurlijk meng ik me volledig in de transfers. Ik ben zelfs strenger voor onze jongens dan voor de meisjes. Die krijgen me makkelijker mee", lacht hij.

Frutos benadrukt dat zijn liefde voor Anderlecht altijd zal blijven, maar dat zijn focus momenteel elders ligt: “Voorlopig wil ik hier verder bouwen, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

Of hij ooit terugkeert als technisch directeur? “Als de juiste kans komt, zal ik er zeker over nadenken. Maar voor nu geniet ik van mijn werk hier", besluit de Argentijn.