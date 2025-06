Standard heeft grote vis bijna binnen: Rouches schakelen versnelling hoger

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard Luik staat dichtbij om Thomas Henry terug naar België te halen. De deal met Verona zit in een goed stadium.

Thomas Henry (30) staat op het punt om terug te keren naar België, waar hij eerder een sterke indruk maakte bij Leuven. Zijn profiel spreekt Standard duidelijk aan, en ook Marc Wilmots lijkt enthousiast over de komst van de Franse aanvaller.

Volgens onze bronnen staat Henry dichtbij een akkoord met Standard, dat hem een contract van drie seizoenen aanbiedt. Momenteel staat hij onder contract bij Hellas Verona, maar na een uitleenbeurt aan Palermo en met zijn contract dat afloopt, zoekt hij een nieuwe uitdaging. De gesprekken met Standard verlopen vlot en Henry heeft aangegeven dat hij graag naar Sclessin wil komen.

Wilmots ziet in Henry een fysieke spits die goed is met de rug naar het doel, wat een aanvulling kan zijn op het huidige aanvalsteam. Hoewel zijn periode in Italië niet helemaal volgens verwachting verliep, blijft zijn ervaring een waardevolle troef voor Standard.

Henry’s terugkeer betekent dat Standard straks over een andere type spits kan beschikken, wat meer variatie brengt in de aanvalslinie. Tenzij er onverwachte ontwikkelingen zijn, lijkt zijn transfer richting de Pro League binnenkort beklonken.

De club zou de deal deze week nog kunnen afronden, waarmee Henry terugkeert naar het Belgische voetbal waarin hij al zijn stempel drukte. Met deze aanwinst wil Standard zich versterken en meteen voldoen aan de verwachtingen van zowel technische staf als supporters.