De onthulling: KV Mechelen laat zich inspireren door Club Brugge voor nieuwe aanpak

Sinds 1 mei is Tom Caluwé terug in dienst bij KV Mechelen. 'Topsportcultuur' is het codewoord dat sindsdien geregeld vermeld wordt. Dat is wat de technisch directeur mee wil creëren en hij legt uit wat ze hiermee in Mechelen nastreven.

Om iedereen in het verhaal mee te krijgen, is de communicatie hieromtrent ook belangrijk. Zodat het niet louter als PR-term wordt bekeken. Fred Vanderbiest onderstreepte in een interview via de clubkanalen reeds dat het niet zo is dat er vroeger zomaar wat werd gedaan. Op de persbabbel bij de start van het nieuwe seizoen deed ook Tom Caluwé zijn visie uit de doeken.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij bepaalde zaken beter kunnen aanpakken. Die situeren zich op vlak van performance en het medische, in de individuele begeleiding van spelers en het mentale aspect. Gaan we daardoor iedereen van de mat spelen? Neen. Het is gewoon een kwestie van percentages te winnen om stappen te zetten met de club."

KVM niet op zoek naar mental coach

In de eerste omschrijvingen wordt ook heel vaak het mentale gedeelte aangehaald. Wijst dit dan op het aanwerven van een mental coach? "Het is niet de bedoeling dat hier constant een mental coach rondloopt. Belangrijk is dat wij de mentale profielen van spelers en staf kunnen vastleggen in een test. Ik heb die test ook gedaan. Daar komen interessante zaken uit over hoe iemand in elkaar steekt."

Heeft KV Mechelen voor het lanceren van deze aanpak ergens de mosterd gehaald? Of waar komt dit juist precies vandaan? "Dat is iets dat in het voetbal bij veel clubs geïntroduceerd is", verduidelijkt Tom Caluwé. "Ik ben er ook een believer in dat dit x aantal percentages, want daar gaat het dus nog altijd over, kan bijbrengen."

Caluwé heeft het opgestoken uit Club Brugge-periode

Het doet denken aan Union. Het is geen geheim dat de landskampioen bij transfers ook veel aandacht schenkt aan wat het persoonlijke leven van een speler inhoudt. "Uit mijn periode bij Club Brugge weet ik dat zij daar ook heel hard op inzetten. Ik denk dat dat overal gebeurt en wij daar ook stappen in kunnen zetten."