Real Madrid komt met zorgwekkend nieuws: Kylian Mbappé in het ziekenhuis opgenomen

Geen Kylian Mbappé te bespeuren bij Real Madrid. De Franse ster is in het ziekenhuis opgenomen met een maag-darmontsteking.

Real Madrid heeft zijn eerste wedstrijd van het WK voor clubs afgewerkt op woensdagavond. Los Blancos speelden 1-1 gelijk tegen Al-Hilal, dat zo voor een stunt zorgde.

Het grote debuut van Xabi Alonso als hoofdtrainer draaide dus uit op een ferme teleurstelling. Bij Real was er overigens ook een grote afwezige.

Kylian Mbappé zat namelijk niet in de selectie, de reden was simpel: de Franse spits is ziek. Hij werd zelfs weggehouden van de selectie om de andere spelers niet ziek te maken.

Maar het is erger geworden. Donderdag kwam Real Madrid met een update op zijn website. 'Onze speler Kylian Mbappé lijdt aan een acute vorm van gastro-enteritis (maag-darmontsteking n.v.d.r.) en is in het ziekenhuis opgenomen om een reeks onderzoeken te ondergaan en de juiste behandeling te volgen.'

Zondag speelt Real Madrid zijn tweede wedstrijd van de groepsfase tegen Pachuca. Een belangrijke, aangezien de eerste match niet gewonnen werd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Mbappé terug fit is dan.