Slecht nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern: toptarget lijkt richting een andere Europese grootmacht te gaan

Nico Williams lijkt op weg richting FC Barcelona. Een eerste overeenkomst is al gevonden, wat slecht nieuws betekent voor Vincent Kompany.

Terwijl het Bayern München van Vincent Kompany hem tot prioriteit had gemaakt, lijkt Nico Williams op weg te zijn naar FC Barcelona. Transferexpert Fabrizio Romano onthult dat er een akkoord werd bereikt tussen de speler en de Catalaanse club.

Het zou gaan om een contract van 6 jaar, tot 2031. Hij zou een nettosalaris moeten ontvangen van 7 tot 8 miljoen euro per jaar.

Het is nu aan de twee La Liga-teams om tot een akkoord te komen. Geschat op 70 miljoen euro volgens Transfermarkt, zou de Bask Athletic Bilbao een mooi bedrag opleveren.

Afgelopen zomer had het team van Lamine Yamal al geprobeerd hem aan te trekken, maar tevergeefs. Deze keer lijkt het wel in orde te komen, ook al is er nog niets definitief besloten.

Nico Williams staat op het punt een nieuwe fase van zijn carrière in te gaan. Zijn vertrek zal natuurlijk een grote leegte achterlaten bij Athletic Club. De zaak zou zich de komende dagen verder moeten ontwikkelen.