Twee vliegen in één klap: Westerlo haalt doelman weg bij KV Mechelen, ervaren pion tekent contractverlenging

KVC Westerlo heeft zijn eerste training onder nieuwe hoofdcoach Issame Charaï achter de rug. Daarnaast heeft het op donderdag ook enkele transfernieuwtjes gelost.

Na de heisa rond de trainerswissel, Timmy Simons moest plaatsruimen en in zijn plaats kwam Issame Charaï, werpt Westerlo de blik op het aankomende seizoen. Woensdag kon u al lezen dat de Deense doelman Andreas Jungdal definitief werd binnengehaald.

En ook op donderdag komen de Kemphanen met transfernieuws. Zo haalt het jonge doelman Oskar Annell weg bij KV Mechelen. Dat meldt het via de clubkanalen. Annell speelde dit seizoen 29 wedstrijden voor het beloftenteam van Mechelen in de tweede amateurafdeling en trainde al mee bij Westerlo en is nu ook officieel aangekondigd.

Annell zal Jungdal het vuur aan de schenen moeten leggen en proberen om zo de Deen naar een hoger niveau te tillen. Naast de 20-jarige keeper heeft Westerlo nog een nieuwtje gelost met betrekking op de spelerskern.

Ervaren krijger Roman Neustädter heeft namelijk voor één seizoen bijgetekend bij Westerlo. Ook dat heeft de club zelf aangekondigd. De Duitse Rus zal ook volgend seizoen te bewonderen zijn in het geel en blauw van Westerlo.

Neustädter streek in 2022 neer bij Westerlo nadat hij zonder club zat na zijn periode bij Dinamo Moskou. Hij begint aan zijn vierde volledige seizoen bij de Kemphanen. Neustädter is een verdedigend profiel van 37 jaar oud.