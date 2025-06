Bakayoko is hot: Deze twee Duitse toppers tonen interesse

Johan Bakayoko lijkt PSV te gaan verlaten. Met nog amper één seizoen contract is het nu of nooit als de club uit Eindhoven nog iets wil verdienen aan de Rode Duivel. Enkele clubs uit de Bundesliga tonen alvast interesse.

Rode Duivel Johan Bakayoko lijkt een transfer te gaan maken. Hij wil zijn huidige contract bij PSV, dat nog loopt tot volgende zomer, niet verlengen en dus is een vertrek uit Eindhoven een zeer reële optie.

Aan interesse alvast geen gebrek. Zo toonde enkele dagen geleden het Turkse Fenerbahçe belangstelling in de flankspeler. Al is het nog maar de vraag of Bakayoko zelf zin heeft in een overstap naar Turkije, zeker gezien de andere kandidaten.

Want enkele clubs uit de Bundesliga tonen ook interesse in Bakayoko. Zo wil vice-kampioen Bayer Leverkusen, dat met de Nederlander Erik Ten Hag een nieuwe coach heeft aangesteld, onze landgenoot graag binnenhalen. Dat schreef Het Eindhovens Dagblad eerder deze week al.

Maar ook RB Leipzig ziet wel graten in het binnenhalen van Bakayoko. Tenminste, als we transferwatcher Sacha Tavolieri mogen geloven. Volgens hem houdt Leipzig, dat een dramatisch seizoen kende en zelfs geen Europees voetbal kon afdwingen, Bakayoko nauwlettend in de gaten.

Leverkusen en Leipzig zijn toch twee ploegen die net wat meer tot de verbeelding spreken dan Fenerbahçe. Zeker in het stadium van zijn carrière waarin Bakayoko op dit moment verkeert. Afwachten of onze landgenoot deze zomer vertrekt en naar waar dat dan zal zijn.