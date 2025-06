Dirk Kuyt komt met emotionele boodschap voor de supporters na vertrek bij Beerschot

Beerschot liet vandaag weten dat Dirk Kuyt niet langer trainer is van de club. De Nederlander nam op sociale media afscheid van de fans.

Het is officieel: Dirk Kuyt is niet langer trainer van Beerschot. “Na anderhalf jaar komt er een eind aan mijn tijd bij Beerschot. Zoals ik aan het einde van het seizoen al had aangegeven, heb ik besloten om mijn functie als trainer neer te leggen. Vandaag is dat besluit officieel geworden”, klinkt het op Instagram.

“Het was fantastisch om samen kampioen te worden met Beerschot. Met een kleine, hechte groep van directie, staf en spelers hebben we het maximale uit het seizoen gehaald. Een prestatie om trots op te zijn.”

In de Jupiler Pro League stond de club een stevige uitdaging te wachten en uiteindelijk werd al snel duidelijk dat het behoud niet mogelijk was.

“Hoewel degradatie vaak als iets negatiefs wordt gezien, wil ik vooral mijn dank en trots uitspreken richting mijn staf en spelers. Onder moeilijke omstandigheden bleven jullie strijden. Niemand gaf op. Op het Kiel had geen enkele ploeg het makkelijk, we pakten punten van Club Brugge en Anderlecht, en dat deden we technisch, tactisch en met veel strijd.”

Kuyt sloot af met een emotionele boodschap voor de fans. “Dit alles was alleen mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze supporters. Vanaf de eerste minuut tot het laatste fluitsignaal stonden jullie achter ons. ‘Never give up’ en altijd achter je club blijven staan, dat is een Beerschot supporter ten voeten uit.”

Hij bedankte de fans de steun. “En ook nu, voor alle warme reacties op mijn vertrek. Tot slot wens ik Beerschot het allerbeste voor de toekomst”, besloot de Nederlander.