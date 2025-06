Ex-speler van KV Mechelen staat voor terugkeer nadat hij een jaar geleden op voetbalpensioen ging

Terugkeren nadat je eerder al je voetbalpensioen aankondigde? Er zijn er niet veel die dat hebben gedaan. Toch staat een ex-speler van KV Mechelen klaar om terug te keren naar het voetbal, nadat hij eerder zijn schoenen aan de haak hing.

Wie het voetbal vaarwel zegt, komt in zeer weinig gevallen nog terug. Toch is er in Nederland nu een speler die, na een jaar op pensioen te zijn geweest, zich opmaakt voor een terugkeer in de voetballerij.

Het gaat om Lucas Bijker. Bijker speelde tussen 2018 en 2023 vijf jaar voor KV Mechelen en besliste vorig jaar om te stoppen met voetballen. Op dat moment was hij actief bij het Cypriotische Ethnikos Achna.

Na zijn beslissing om te stoppen ging de gewezen linksachter aan de slag bij de gemeente Heerenveen als beleidsmedewerker. Maar nu zou hij toch opnieuw zijn opwachting maken als voetballer. Bijker is namelijk op proef bij tweedeklasser RKC Waalwijk. Dat kondigde RKC zelf aan via de clubkanalen.

Die ploeg degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie en wil graag opnieuw de stap naar het hoogste niveau zetten. Bijker mag de de komende dagen en weken zich proberen te tonen tijdens de voorbereiding en zo een vast plekje in de selectie afdwingen.

De in Brazilië geboren Bijker speelde met KV Mechelen kampioen in de tweede klasse in 2019. In datzelfde jaar wisten ze ook de beker te winnen door in de finale KAA Gent opzij te schuiven. In al de jaren die de linksachter voor Mechelen speelde, kwam hij nooit tot scoren.