'Het gaat hard: ook Manchester United klopt aan in Genk'

Dat Tolu Arokodare deze zomer zal vertrekken bij KRC Genk staat zo goed als vast. Steeds meer teams roeren zich voor de aanvaller van de Limburgers en daar zitten al eens verrassende namen bij.

Tolu Arokodare was als topschutter van groot belang voor KRC Genk. In de reguliere competitie stond er geen maat op de spits en de rest van de Limburgers, in de play-offs liep het wel verkeerd.

Een derde plaats betekent ook geen Champions League volgend seizoen en dus lijken een paar spelers zeker te zullen vertrekken bij de club. Voor Tolu Arokodare is het duidelijk: hij mag weg (bij een goed bod).

Manchester United are showing interest in striker Tolu Akorodare.



United are continuing to do work on striker options and Nigerian Akorodare - who scored over 20 goals last season - has impressed.



Dimitri de Condé gaf enkele maanden geleden al aan dat hij zal vertrekken deze zomer. Benfica en diverse Engelse clubs hadden zich eerder al geroerd voor de speler.

Horrorseizoen Manchester United

En daar mag nu ook Manchester United aan toegevoegd worden. De gigant had een zeer lastig seizoen in de Premier League en wil volgend seizoen komaf maken met die slechte cijfers.

Volgens United In Focus is Manchester United zeer geïnteresseerd in de Nigeriaanse spits. Een officieel bod is er tot op heden nog niet binnen gekomen in de CEGEKA-Arena, maar dat lijkt de komende weken te zullen veranderen.