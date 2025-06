Kostprijs 15 miljoen euro... Dit moet het paradepaardje van de Pro League worden

De Pro League heeft een ruime €15 miljoen uitgetrokken voor een grootschalige upgrade: de zogenaamde Innovation Hub. Hiermee wil men een technologische voorsprong nemen in België - en zelfs op Europa - met snellere, geavanceerde en betrouwbaardere data-analyse tijdens wedstrijden.

De investeringen omvatten de installatie van meer dan 650 hightech camera’s in alle stadions, een veelvoud van het huidige aantal. Bovendien wordt de framerate opgevoerd naar een indrukwekkende 10 000 beelden per seconde, tegenover de huidige technologie die op ongeveer 600 fps draait. Dat biedt niet alleen slowmotion van ongekende scherpte, maar ook enorme meerwaarde voor snelle beslissingen.

Een van de paradepaardjes is de 3D‑offside muur, een wereldprimeur na de Engelse Premier League. Daarmee kan de VAR sneller en nauwkeuriger beslissen over buitenspel. Daarmee wordt er minder discussie en meer zekerheid verwacht

Clubs krijgen via de Innovation Hub toegang tot rijke achtergronddata: looplijnen, pressing-intensiteit, balbezit-distributies, zones waar men scoorde … gegevens die het werk van analisten en coaches kunnen transformeren. Het is niet enkel technologisch, maar tactisch goud.

Uitgevoerd is het project nog niet volledig foutloos. Mogelijk duiken er ’kinderziektes’ op bij de ingebruikneming: camerakalibraties, dataverwerking, synchronisatieissues … maar die worden gezien als onderdeel van de evolutie. De Pro League geeft aan klaar te zijn om snel bij te sturen.

De timing is strategisch. Terwijl data en technologie in topcompetities steeds bepalender worden, haalt België nu in één klap een grote achterstand in. De Pro League positioneert zich zo als koploper in sportdata en innovatie, zelfs naast kolossen zoals de Premier League.

Clubs kijken reikhalzend uit naar het moment waarop de hubs in volle werking zijn. Want hoewel het geld duur is, is de belofte groot: snellere beslissingen, exacte data, meer grip op tactiek en een betere kijk op de toekomst van hun eigen spelers.