OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van Dirk Kuyt

Wat al enige tijd in de lucht hing, is nu ook officieel: Dirk Kuyt en Beerschot gaan uit elkaar. Volgend seizoen zal de Antwerpse club met een nieuwe coach proberen om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen.

Na een lange lijdensweg zakte Beerschot uiteindelijk na één seizoen alweer terug naar de Challenger Pro League. Daarin zal het op zoek gaan naar promotie, maar dan wel met een nieuwe coach.

De club neemt namelijk afscheid van hoofdtrainer Dirk Kuyt. Dat de Nederlander niet ging aanblijven, was al lange tijd duidelijk. Maar nu heeft Beerschot dat nieuws ook officieel aangekondigd via de clubkanalen. De nieuwe hoofdcoach zal later vandaag worden voorgesteld, Mo Messoudi lijkt de voornaamste kandidaat.

Kuyt streek begin 2024 neer in Antwerpen. Hij nam toen over van Andreas Wieland. Kuyt zette het werk van Wieland verder en speelde kampioen met Beerschot in tweede klasse. In het daaropvolgende seizoen in de Jupiler Pro League kon Beerschot nooit echt een vuist maken.

De Nederlander heeft eerder aangegeven dat hij wel graag in België aan de slag zou blijven. Maar ondertussen zijn zowat alle trainersposities ingevuld. De kans dat Kuyt ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League zal coachen, lijkt dus eerder klein.

In het bericht over het stopzetten van de samenwerking toont Beerschot veel dankbaarheid: "De club bedankt Dirk Kuyt oprecht voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage. Zijn energie en betrokkenheid waren een bron van inspiratie binnen de spelersgroep. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière", klinkt het bij de Antwerpenaren.