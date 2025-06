Olivier Renard geeft aan wat hij nog zal doen op de transfermarkt (en wat niet): "Soms moet ik die namen googelen"

Anderlecht haalde met Hatenboer, Cvetkovic, Keita en Saliba al vier nieuwe namen binnen, maar volgens sportief directeur Olivier Renard is het werk nog lang niet af. Op de kalendervoorstelling sprak hij open over de zomermercato én over wat hij vooral níét wil doen.

“We hebben nog werk te doen", stelde Renard duidelijk. “We hebben al enkele posities kunnen versterken, maar het is ver van gedaan. Dat weet iedereen.” Een duidelijk signaal: Anderlecht is nog lang niet klaar op de transfermarkt. Of dat zal gebeuren voor de Europese kwalificatiematchen is de vraag.

"We moeten klaar zijn. Je kan niet als sportief directeur van Anderlecht zeggen dat we niet klaar zullen zijn, dat zou heel onprofessioneel zijn. Alle medewerkers van de club moeten weten wat het vergt om te werken voor Anderlecht. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Je mag niet gewend geraken aan verliezen, zoals op het einde van vorig seizoen toen we er ons al snel bij neerlegden na een verlies."

De sportief directeur moest ook lachen met de stroom aan geruchten. “Het is soms grappig: ik zie namen passeren die ik eerst moet googelen om te weten wie het is. Dat maakt blijkbaar deel uit van Anderlecht. Makelaars laten snel eens een naam vallen bij ons om hun speler beter in de markt te zetten. Ik aanvaard dat ook.”

Als je niet beseft voor welke club je werkt of speelt, word je middelmatig

Toch is de prioriteit volgens Renard duidelijk. “Voor mij gaat het nu prioritair over de déclic van de spelers en van de club in het algemeen. Vorig seizoen zat er al kwaliteit in de kern, maar als je niet beseft voor welke club je werkt of speelt, dan word je een middelmatige club. Als de spelers dat besef nu wél hebben, gecombineerd met onze versterkingen, dan moet Anderlecht weer op niveau geraken.”

Dat wil niet zeggen dat de club plots in staat is om grote namen aan te trekken. “Jonge spelers met potentieel, dat kunnen we aan. Maar spelers van het kaliber Jan Vertonghen? Die liggen niet binnen onze financiële mogelijkheden", gaf Renard toe. “We moeten ambitieus blijven, maar ook realistisch.”

Belangrijk voor Anderlecht is dat de nieuwe spelers hongerig zijn en titels willen winnen. Renard zoekt naar jongens die niet alleen potentieel hebben, maar ook de juiste ingesteldheid. “We hebben spelers nodig met motivatie, met het vuur om voor Anderlecht te spelen.”

De richting is dus duidelijk: jong, ambitieus, maar met voldoende maturiteit om meteen iets bij te brengen. En dus blijft het uitkijken naar wie Renard nog uit zijn hoed tovert.