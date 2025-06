Sporting Charleroi kan wel eens een 'Zlatan' op de neus krijgen: de tegenstander van de Zebra's is geen geschenk

De tegenstander van Sporting Charleroi is, in tegenstelling tot Anderlecht, al bekend: Hammarby zal de Zebra's ontmoeten in de tweede voorronde van de Conference League. Geen cadeau!

Voor Charleroi is het al een klein beetje geschiedenis: de Zebra's zullen weer van Europa proeven, zelfs al is het maar voor de voorrondes, voor de eerste keer in vijf jaar. Dat was al geleden van 2020, toen Sporting Partizan Belgrado uitschakelde, voordat ze wreed struikelden tegen Lech Poznan.

Kunnen de mannen van Rik De Mil deze keer doorgaan naar de groepsfase? Het zal niet gemakkelijk zijn, want struikelen is verboden... en de eerste tegenstander van de Zebra's is geen cadeautje. Hoewel Hammarby IF geen club met een klinkende naam is, zal het zeker als favoriet vertrekken.

De club van Zlatan Ibrahimovic

De bekendste figuur van HIF bevindt zich niet op het veld: het is een wereldster, namelijk Zlatan Ibrahimovic. De grootste Zweedse speler in de geschiedenis bezit sinds 2019 23,5% van de aandelen van Hammarby. Zijn doel, zo verklaarde hij destijds: de club wereldwijd bekend maken, niet alleen in Zweden.

Het is moeilijk te zeggen of hij daar in geslaagd is, maar Hammarby IF heeft in ieder geval geen succes gekend sinds zijn betrokkenheid. De laatste titel van de club dateert van... 2001, en voor het eerst sinds 2003 eindigde Hammarby vorig seizoen op de tweede plaats.

Hammarby in vorm

Deze vorm bevestigt zich echter dit seizoen, en daar moet Charleroi voor oppassen. Want Hammarby is in topvorm: ze staan opnieuw tweede in de Zweedse eerste klasse en de club uit de buitenwijken van Stockholm zal in vorm zijn voor de dubbele confrontatie met Charleroi.

De Zweedse competitie is al hervat sinds eind maart en er zijn al 13 speeldagen geweest. Charleroi daarentegen zal het officiële seizoen beginnen met deze heenwedstrijd! Om toch maar op te letten van het Zlatan-effect ...