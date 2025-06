🎥 Inter Milan-verdediger Acerbi laat zich van zijn slechtste kant zien en bedreigt fan: "Ik ben gek, ik sla je verrot"

Veel jongeren kijken op naar voetballers, die daardoor een voorbeeldfunctie hebben. Alleen zien we vaak genoeg het tegenovergestelde...

Dit was het geval met Inter Milan-verdediger Francesco Acerbi. De 37-jarige Italiaan liet zich van zijn slechtste kant zien in de Verenigde Staten, waat Inter actief is op het WK voor clubs.

De Italiaanse club neemt het straks op tegen Uruwwa Reds in de groepsfase. Na een trainingssessie wandelde Acerbi voorbij, toen een fan met een PSG-shirt "Barcola", naar hem riep.

Die maakte hem tijdens de Champions League-finale helemaal belachelijk. Inter verloor de finale eind mei met 5-0 van PSG. Het incident ging verder in een woordenwisseling.

Met behulp van een tolk bedreigde Acerbi de supporter zelfs. "Je moet niet zo met mij sollen. Ik ben zelf gek, ik sla je verrot", zei Acerbi. De verdediger overwon in het verleden kanker en kampte met een alcoholverslaving.

📲🚨 Francesco Acerbi got into a verbal altercation with a PSG fan.



“Don’t say ‘Acerbi-Barcola’, I don’t like to be made a fool of. I am crazy and I’ll beat the hell out of you.”



pic.twitter.com/QA6mPtsZKc