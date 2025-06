'Antwerp heeft zijn oog laten vallen op een groot talent uit een verrassend land'

Antwerp zoekt naar goede deals op het veld, en zou in dat opzicht zijn oog hebben laten vallen op een talent uit Oezbekistan. En niet zomaar een talent.

Volgens informatie van het Oezbeekse medium Championat heeft Antwerp zijn oog laten vallen op een lokaal jong talent: Muhammadali Uzinboev (20 jaar), die actief is in de lokale competitie voor Pakhtakor Tashkent.

Uzinboev wordt beschouwd als een van de grootste talenten in het Oezbeekse voetbal. Als veelzijdige winger heeft hij dit seizoen in totaal 17 wedstrijden gespeeld en 5 doelpunten gescoord, hij gaf ook 3 assists.

Opgelied bij Pakhtakor, heeft hij al ervaring opgedaan in het Europese voetbal doordat hij in 2024 werd uitgeleend aan Brentford, waar hij bij de reserves speelde. Hoewel deze test niet resulteerde in een definitieve transfer naar de Engelse club, toont het aan dat de interesse in hem niet nieuw is.

Muhammadali Uzinboev is ook de aanvoerder van het Oezbeekse U20-team en het zal niet lang duren voordat hij deel gaat uitmaken van het nationale A-team... dat zeer dicht bij kwalificatie staat voor zijn allereerste Wereldbeker in 2026. Een speler met een veelbelovende toekomst dus.

Antwerp zou een goede zet kunnen doen door deze jonge vleugelspeler aan te trekken, aangezien zijn marktwaarde volgens Transfermarkt slechts geschat wordt op 450.000 euro, en zijn contract bij Tashkent afloopt in december van dit jaar. Het risico zou dus beperkt blijven.