Van "de nieuwe Kompany" tot vergeten Rode Duivel, maar: "Hij heeft geen spijt"

De carrière van Jason Denayer heeft niet de verwachte wending genomen, en dat is een understatement. De Belgische centrale verdediger zit momenteel zonder club, na bijna 3 jaar in het Midden-Oosten te hebben gespeeld.

Jason Denayer wordt volgende week 30 jaar. Zijn carrière heeft de beloftes niet heeft waargemaakt: bij zijn debuut werd hij voorgesteld als de toekomstige leider van het nationale team, bijgenaamd de "nieuwe Kompany" vanwege zijn opleiding bij Manchester City, maar hij heeft het shirt van de Rode Duivels niet gedragen sinds maart 2022.

Jason Denayer nam pas later een duidelijke beslissing: in september 2022 tekende hij bij Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Na één seizoen trok hij naar bij Al-Fateh in de Saudische eerste divisie. Sinds januari van dit jaar, na bijna 3 jaar in het Midden-Oosten, zit hij zonder club.

Denayer heeft clubs in Turkije en Frankrijk afgewezen

Zijn laatste avontuur was dus bij Al-Fathe. "Dat ging veel beter tot hij begin dit jaar een spierverrekking opliep en de club hem toch verplichtte een wedstrijd te spelen. Dat werd een spierscheur. Dat is zeven weken out. Van de weeromstuit werd zijn contract ontbonden omdat Al Fateh zo nodig een andere buitenlander als centrale verdediger wilde halen", vertelt Jesse De Preter, zijn begeleider bij contractbesprekingen aan Het Nieuwsblad.

Denayer heeft sindsdien nog geen nieuwe club gevonden. Er waren echter opties: De Preter beweert dat zijn cliënt aanbiedingen heeft ontvangen van Turkse en Franse clubs, wel uit de onderste regionen van het klassement. "Hij heeft geen zin meer in degradatievoetbal. Hij wil voor de prijzen spelen. Daarom vindt hij het ook niet erg om daar te blijven." Al-Fateh eindigde echter niet in de top 6 van Saoedi-Arabië in de afgelopen drie seizoenen.

Denayer koos het Midden-Oosten voor het geld, dit na een jammer afscheid bij Lyon. "Hij is een beetje een filosoof. Jason bekijkt het heel nuchter. Zeker na dat bittere afscheid bij Lyon. Hij heeft helemaal geen spijt. Van niets", concludeert De Preter.