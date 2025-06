🎥 Vanzeir laat meteen goudwaarde zien: Ivan Leko heeft nog schaafwerk en wil met recht en reden versterken

De kop is eraf voor Ivan Leko. KAA Gent speelde vanavond haar eerste wedstrijd na de zomerpauze. De Buffalo's zijn goed begonnen op het veld van Zelzate.

Iets meer dan twee weken na de officiële aankondiging van het vertrek van Ivan Leko bij Standard naar AA Gent, coachte de Kroatische trainer zijn eerste wedstrijd op de bank bij de Buffalo's. Voor deze herstart was de tegenstander Zelzate, een team uit de Belgische Tweede Amateurklasse.

De Gentenaars kwamen niet om zomaar wat te spelen en stelden veel van hun gebruikelijke basiself op, met onder meer Davy Roef, Hugo Gambor, Matisse Samoise, Leandro Lopes, Atsuki Ito, Aimé Omgba en Dante Vanzeir. Toch duurde het even voordat het eerste doelpunt viel.

AA Gent op een drafje

In de 32e minuut vonden de bezoekers eindelijk de opening, met een inval van Ito in het strafschopgebied. Gent was gelanceerd: drie minuten later verdubbelde Dante Vanzeir de voorsprong al met een mooie afwerking bij de eerste paal.

Leko voerde vervolgens veel wijzigingen door bij de rust, waarbij hij enkele jongeren in de tweede helft uitprobeerde. Een van hen, Jassim Mazouz, scoorde het laatste doelpunt van de wedstrijd halverwege de tweede helft (67e minuut, 0-3).

AA Gent won dus vrij gemakkelijk, maar moet vanzelfsprekend sterker worden. Het is dan ook geen toeval dat Ivan Leko zich richt op meerdere van zijn voormalige bekenden van Standard.