Brugse aanwinst apetrots: "Perfecte ploeg"

Nicolò Tresoldi is aangekomen bij Club Brugge met ambitie en enthousiasme. Gerekruteerd voor 6 miljoen euro, heeft de jonge Italiaanse aanvaller met trots gesproken over zijn komst naar "de grootste club van België." Steeds meer is duidelijk dat hij er zin in heeft.

Nicolò Tresoldi heeft zijn koffers gepakt en is vol enthousiasme naar België gekomen. De 20-jarige aanvaller is gearriveerd bij Club Brugge, gekocht voor zes miljoen euro van Hannover in de Bundesliga 2. Goed bezig op EK Hoewel: gearriveerd? De jongeling is momenteel nog actief op het EK voor spelers onder de 21 jaar. En daar heeft hij het ook onder meer gehad over zijn nakende komst naar Brugge. De jongeling is op het EK al goed voor een goal en een assist en speelt op die manier dus ook een belangrijke rol bij zijn land. En na het EK? Dan wordt alles op alles gezet richting competitie. Ideale club De speler - die tot juni 2029 vastligt in Brugge - beseft dat hij een stevige stap zet. De tweede klasse is iets helemaal anders dan aan de top staan, dat beseft Tresoldi maar al te goed. In de Italiaanse media laat hij weten dat hij afscheid nam met pijn in het hart, maar dat hij toch voelde dat de tijd gekomen is om de stap te wagen en dat Club Brugge de ideale club is.