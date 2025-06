David Beckham valt in katzwijm voor ... Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is in Italië ontvangen als een rockster. Hij laat onvergetelijke herinneringen achter in de Premier League.

Na de Pro League, de Bundesliga en de Premier League te hebben veroverd, richt Kevin De Bruyne zijn pijlen op de Serie A. Hoewel de biologische klok tikt voor de kapitein van de Rode Duivels (nog steeds de redder van het nationale team tegen Wales), behoudt hij een uitzonderlijke balcontrole en spelinzicht.

Op weg naar Napoli

De Napoli-fans hebben dit goed begrepen en verwelkomden hem met enthousiasme. In Engeland - zelfs al leek De Bruyne zijn tijd bij Manchester City wel gehad te hebben - was de nostalgie al voelbaar nog voor hij zijn laatste bal had aangeraakt.

Hoe David Beckham, geïnterviewd door Rio Ferdinand in de podcast Rio Meets, over hem spreekt, zegt genoeg: "Ik hou ervan om Kevin De Bruyne te zien spelen en ik had graag gespeeld zoals hij." Zo zie je maar, de rivaliteit in Manchester weerhield een legende van het spel, met alle klasse die hij op het veld tentoonspreidde, er niet van om zo'n betekenisvolle uitspraak te doen.

Toverkunst aan de voeten

"Het is een uitzonderlijke speler, zijn spelvisie is werkelijk ongelooflijk en ik herken mezelf in de manier waarop hij de bal in de zestien meter legt. Maar ook in zijn dribbels en lange passes. Hij brengt de bal op plaatsen waar niemand denkt dat die kan komen," vervolgt Beckham.

Het is niet voor niets dat de voormalige voetbalgrootheid van Engeland heeft geprobeerd om de Rode Duivel naar zijn club, Inter Miami, te halen. De combinatie met Lionel Messi alleen al zou het bezoek waard zijn, maar ook de samenwerking met Romelu Lukaku belooft wat.