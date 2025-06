Fred Vanderbiest nam grote beslissing bij KV Mechelen, niet zonder risico's: "Dan zal hij het slachtoffer zijn"

KV Mechelen stelde Fred Vanderbiest aan als hoofdcoach, na een periode van twijfel. Patrick Goots begrijpt zijn keuze.

Fred Vanderbiest werd onlangs voorgesteld als hoofdcoach bij KV Mechelen. De club bekeek eerst al zijn opties, voor het besloot om van de interim-coach opnieuw een hoofdcoach te maken.

Het is ook daarom dat het lang duurde voor Vanderbiest zijn promotie kreeg. Patrick Goots begrijpt dat Vanderbiest een belangrijke keuze moest maken, want de trainer gaf afgelopen seizoen al aan dat hij graag T1 wou worden bij KV Mechelen.

"Fred was op een kantelpunt gekomen in zijn trainerscarrière. Ofwel nog heel zijn leven T2 blijven. Ofwel toch nog eens de sprong als T1 wagen. Waar kan dat beter dan bij een club die hij van binnen en van buiten kent?", begint Goots bij Gazet van Antwerpen.

"Ik geloof in hem. Fred is iemand die inzet en mentaliteit hoog in het vaandel draagt. Dat zien ze in Mechelen natuurlijk graag."

Uiteraard blijft het altijd een riscio om een clubman aan te stellen als hoofdcoach. Het kan altijd misgaan. "Die kans bestaat natuurlijk in het profvoetbal", weet ook Goots. "Vanderbiest is een clubman in hart en nieren, waar Malinwa al lange tijd heel hard op rekent."

"Maar als de resultaten komend seizoen tegenvallen en er volgt wat kritiek en prul, dan zal hij het slachtoffer zijn. Om dan nog terug te keren in de rol van assistent-coach, is niet makkelijk. Tenslotte ben je door de beleidsmakers aan de kant geschoven", besluit hij.