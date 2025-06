Pep Guardiola doet opvallende uitspraken en is duidelijk niet onder de indruk

Manchester City kan zich vannacht plaatsen voor de volgende ronde op het WK voor clubs. De ploeg van Pep Guardiola moet daarvoor winnen van Al Ain, al relativeert de trainer het belang van het toernooi.

Het WK voor clubs is volop aan de gang. De eerste teams plaatsen zich voor de volgende ronde en daar kan straks ook Manchester City bij zijn. De Engelse topclub moet daarvoor wel winnen van Al Ain.

"We kunnen ervoor zorgen dat we hier wat langer blijven, ja, maar zelfs als we dit toernooi winnen, gaat dat mijn mening over het afgelopen seizoen niet veranderen", zegt coach Pep Guardiola volgens HLN.

Zo wil hij laten merken dat hij het toernooi niet al te belangrijk vindt. "Ons voorbije seizoen was simpelweg niet goed genoeg, dat heb ik al meermaals gezegd."

"Vooral de Champions League-campagne was een teleurstelling. Voor Zuid-Amerikaanse teams en ploegen uit andere continenten is dit toernooi misschien het ultieme, maar bij ons is het 'gewoon' een WK."

Hoewel hij dus niet onder de indruk is van 'gewoon een WK', zal City toch voor de eindwinst willen gaan. "We zijn hier nu, dus we willen echt wel alles geven wat we kunnen. Je staat maar één keer om de vier jaar op dit toernooi. Ons doel is om het zo goed mogelijk te doen."