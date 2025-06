Supporters vallen meters diep van tribune: drie doden, veel gewonden

In Algerije is een voetbalwedstrijd helemaal ontspoord. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, minstens tachtig anderen deelden in de brokken.

Op de laatste speeldag van het seizoen in de Algerijnse competitie speelde Mouloudia Club d’Alger (MCA) tegen NC Magra. MCA pakte de titel door een scoreloos gelijkspel en mocht zo de beker in ontvangt nemen.

Het was al de tweede landstitel op rij en een negende in totaal voor MCA. En het leverde dan ook heel erg groot feest op in het stadion en bij uitbreiding bij alle supporters van de club.

Une clôture du Stade du 5 Juillet à Alger s'effondre, causant la mort de supporters du club algérien Mouloudia. Ce drame révèle l'état catastrophique des infrastructures en #Algérie, malgré les richesses en gaz et pétrole 🏟🇩🇿#Algérie #الجزائر #Algeria #Tebboune #Afrique pic.twitter.com/jJTiH8E5cX — Morocco First 🇲🇦 (@TheRealMarroqui) June 22, 2025

Het totaal uitverkochte stadion deed dromen van een groot titelfeest. En dat brak dan ook vrij snel helemaal los na de match.

Zeer pijnlijk voorval

De match ontspoorde op die manier helemaal. Heel wat supporters op de bovenste ring bewogen plotseling massaal voorwaarts, waardoor een balustrade afbrak en tientallen fans metersdiep naar beneden vielen.

Zaterdag was nog sprake van één dode, ondertussen is dat al bijgesteld naar minstens drie doden en tachtig gewonden. We willen iedereen die is aangedaan van dit voorval veel sterkte toewensen.