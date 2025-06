Wouter Vrancken meteen zeer duidelijk: "Dat heb ik nog nooit gezien"

Sint-Truiden is haar voorbereiding begonnen met een 0-3 overwinning tegen het team van Zepperen-Brustem. Wouter Vrancken kon de eerste lessen trekken uit de hervatting.

Voor een eerste oefenwedstrijd werd Sint-Truiden, zoals alle andere clubs die gisteren speelden, niet geholpen door de omstandigheden. De hitte gecombineerd met een gebrek aan ritme resulteerde in een moeizame start van de wedstrijd. Geïnterviewd door Het Belang van Limburg , geeft Wouter Vrancken toe dat hij dit een beetje had verwacht.

Mooi verhaal?

"We wisten dat de spelers niet zo scherp zouden zijn, ze moesten ook een succesvolle eerste trainingsweek verwerken. Na een intense loopweek was het doel dat iedereen 45 minuten zou spelen, zonder geblesseerd te raken." Doel gemist, aangezien Adriano Bertaccini het veld verliet duidelijk geblesseerd in de eerste helft.

Ondanks dit moeilijke eerste halfuur, kwam Sint-Truiden op gang: "We moesten de bal goed laten rondgaan op zo'n droog veld en minder dribbelen, zoals soms het geval was. Maar ik heb ook veel goede dingen gezien".

Een uitdagende voorbereiding

Vrancken, die midden in de Playdowns instapte, leert zijn groep en hun fysieke weerstand beter kennen. Hij is behoorlijk onder de indruk: "Ik vind het ongelooflijk dat ik de hele week niemand heb horen klagen, zelfs niet tijdens de oefeningen zonder bal. Ik heb dat nog nooit meegemaakt tijdens een voorbereiding in acht jaar, sinds ik professioneel voetbal coach."

"Of durven mijn spelers gewoon niet te klagen? Dit getuigt van een goede mentaliteit in mijn groep. We hebben nog een paar spelers nodig met dezelfde instelling, en dit kan een mooi verhaal worden," concludeert hij ambitieus. Een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen.