Zulte Waregem de primus, ook Anderlecht en Club Brugge schieten in actie

Bij Zulte Waregem zijn ze ondertussen al bijna drie weken aan het trainen. Ze speelden er zelfs al vier oefenwedstrijden. Stilaan zijn alle teams ondertussen opnieuw aan de arbeid begonnen.

Zulte Waregem was er als de kippen bij. Op vijf juni werd daar voor de eerste keer getraind, waardoor ze ondertussen al ongeveer klaar lijken voor de start van de competitie.

Iedereen stilaan begonnen met trainen

Ze speelden (en wonnen) al vier keer ruim in een oefenwedstrijd en hebben zo ook al het nodige vertrouwen weten te tanken. Andere teams zitten nog niet zover in de voorbereiding.

Alle teams hebben ondertussen bijna de trainingen hervat. RSC Anderlecht en Club Brugge openen vanaf maandag de debatten met een eerste training.

Trainingen bij Anderlecht en Club Brugge

Bij paars-wit zal de eerste Europese opdracht op 24 juli er heel snel zijn, voor Club Brugge sluiten bepaalde internationals dan weer pas later aan bij de groep.

Toch lijkt het nu al duidelijk dat het nieuwe seizoen wel eens heel erg spannend zou gaan worden. En dan is het goed meegenomen dat alle teams een goede voorbereiding achter de rug hebben. De volgende stap is de kern samenstellen met vertrekkende spelers én aanwinsten. Union SG werd onlangs kampioen en mocht dus ook even genieten van die titel.