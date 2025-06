Eddy Snelders kent zijn straf in zaak rond (onder meer) voyeurisme

Voormalig voetbalanalist Eddy Snelders is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer exhibitionisme en voyeurisme. Een groot deel van de celstraf is wel met uitstel.

Eddy Snelders is maandag door de Antwerpse rechtbank schuldig bevonden aan een hele resem feiten, waaronder voyeurisme en exhibitionisme. Maar ook onder meer openbare zedenschennis en enkele aanrandingen. Snelders is veroordeeld tot vijf jaar cel. Daarvan zijn 42 maanden, wat ongeveer overeenkomt op drieënhalf jaar, met uitstel. Dat schrijft VRTNWS. Snelders krijgt ook verschillende voorwaarden opgelegd, waaronder een contactverbod met zijn buurvrouw en verplichte begeleiding. Voor enkele van de beschuldigingen, waaronder een aanranding en het bezit van beelden van kindermisbruik, werd Snelders wel vrijgesproken. Na de uitspraak stond Snelders de pers niet zelf te woord. Zijn advocate, Sanne De Clerck, deed dat wel: "Met deze uitspraak zal hij een relatief korte tijd naar de gevangenis gaan. Het jammere is dat de therapie die hij volgt dan stopgezet wordt." Of Snelders in beroep gaat, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we de komende dagen rustig bekijken. We gaan onze opties overwegen en kijken hoe mijn cliënt zijn verdere verantwoordelijkheid zal opnemen", klinkt het bij zijn advocaat. Snelders is ondertussen 66 jaar. Na zijn voetbalcarrière, die hem onder meer bij Germinal Ekeren en Lierse bracht, werd de ex-Rode Duivel analist voor radio en televisie.