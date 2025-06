Heeft Liverpool het opnieuw vlaggen? 'Sterkhouder gaat laatste contractjaar in en weigert in te gaan op voorstel'

Liverpool FC moet opnieuw vrezen voor een (gratis) vertrek van een sterkhouder. Ibrahima Konaté heeft een voorstel tot contractverlenging geweigerd.

Het contract van Ibrahima Konaté bij Liverpool FC loopt medio 2026 af. Met andere woorden: The Reds moéten nu schakelen om een transfervrij vertrek volgende zomer te vermijden.

De Engelse media weten dat Liverpool ook effectief een voorstel heeft overgemaakt aan de 26-jarige verdediger. Enig probleem: Konaté liet al meteen weten dat hij niet kan én wil instemmen met de voorwaarden.

Water is héél diep

Liverpool wil de 23-voudig Frans international laten presteren via een contract dat gebaseerd is op bonussen. Konaté vraagt dan weer een verhoging van zijn basisloon. In 't Nederlands: het water is momenteel héél diep.

Liverpool moet op deze manier vrezen voor een nieuwe soap. De voorbije maanden hielden Mo Salah en Virgil van Dijk The Reds in spanning. Beide sterkhouders zetten uiteindelijk wel hun krabbel onder een nieuw contract.

Opnieuw sterkhouder die gratis of voor een peulschil vertrekt?

Trent Alexander-Arnold vertrok dan weer wel. Real Madrid was - ondanks het aflopende contract - echter bereid om tien miljoen euro op tafel te gooien om de flankverdediger mee te nemen naar het WK voor clubs. Wisselgeld…