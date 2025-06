"Hij speelde samen met grote ego's" : La Louvière onthult meer over de rol van Anthony Vanden Borre.

Anthony Vanden Borre in de staf van promovendus La Louvière, dat is iets wat niemand had zien aankomen. Maar de coach van les Loups, Frédéric Taquin, is verheugd over zijn komst.

Na het eerder aantrekken van Enzo Scifo, Nicolas Frutos en Silvio Proto verwelkomt La Louvière nu een andere voormalige Anderlechtspeler in de persoon van Anthony Vanden Borre. En dat nieuws kwam toch binnen als een verrassing. En toch, onder meer door zijn eigen grillige carrière, kan de voormalige Rode Duivel van grote hulp zijn voor de spelers van de promovendus. Vanden Borre zal deel uitmaken van de Human Care & Development-cel. Frédéric Taquin, de coach van La Louvière, is verheugd over deze komst: "Het is verrijkend om nieuwe mensen toe te voegen aan de staf, het is een uitwisseling van kennis", legt hij uit bij La Dernière Heure. "Hij heeft de nodige ervaring op het hoogste niveau, hij was international, speelde op een Wereldbeker en, zoals elke persoon, heeft hij moeilijkere momenten meegemaakt". De sereniteit binnen de groep behouden Taquin beschrijft wat de rol van Vanden Borre zal zijn: "Hij zal de spelers helpen om met de druk om te gaan die gepaard gaat met voetbal op het hoogste niveau. Hij zal de trainingen van een afstand volgen, het gedrag observeren. Hij kent het niveau en heeft in groepen gespeeld met grote ego's. Hij heeft het vermogen om gedragingen te herkennen". De directie van La Louvière kent de valkuilen die op de loer liggen voor clubs die snel groeien. De Wolven hebben twee promoties achter de rug. Iets meer dan een jaar geleden speelde de groep nog in de eerste amateurafdeling. Benieuwd hoe ze de overstap naar het hoogste niveau zullen verteren.