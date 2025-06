Na de uitspraak komt dé vraag: zal Eddy Snelders ook effectief een dag achter slot en grendel zitten?

Eddy Snelders kent zijn straf. De voormalige Rode Duivel is veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer voyeurisme en exhibitionisme. Maar zal hij ook effectief worden opgesloten?

De rechtbank veroordeelde Eddy Snelders tot een gevangenisstraf van 60 maanden, waarvan 42 maanden met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Daarnaast moet de voormalige Rode Duivel en voetbalcommentaren zijn slachtoffers vergoeden.

In lekentaal: Snelders krijgt een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. Maar dé vraag die zich stelt: zal hij ook effectief achter slot en grendel worden gestoken? Het is immers geen geheim dat de Belgische gevangenissen kampen met een plaatsgebrek.

We gaan ervan uit dat de straf wordt uitgevoerd zoals ze vandaag is uitgesproken

"De uitvoering van de gevangenisstraf ligt bij de uitvoerende macht", reageert Luc De Cleir in Het Laatste Nieuws. "Maar we gaan ervan uit dat de straf wordt uitgevoerd zoals ze vandaag is uitgesproken."

De woordvoerder van de Antwerpse rechtbank van Eerste Aanleg plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. "De rechtbank tilt zwaar aan het feit dat Snelders op de hoogte was van zijn seksuele verslavingsproblematiek en daar geen behandeling voor zocht."

Gaat Eddy Snelders beroep aantekenen tegen zijn veroordeling?

Sanne De Clerck gaat met Snelders alvast bekijken of er hoger beroep zal worden aangetekend. "De wetgever voorziet een termijn van dertig dagen om hoger beroep aan te tekenen. Daar is een reden voor. Overhaaste beslissingen nemen is zo'n zaak is nooit een goed idee."