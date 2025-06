'Anderlecht is nog lang niet klaar: paars-wit biedt miljoenen voor nieuwe middenvelder'

Anderlecht rondde al drie transfers af terwijl nummer vier op komst is. Paars-wit is echter nog helemaal niet klaar op de mercato en deed al een bod een Nigeriaanse middenvelder.

Anderlecht heeft al drie versterkingen voor volgend seizoen kunnen voorstellen. Cedric Hatenboer, Mihaljo Cvetkovic en Zoumana Keita tekenden al.

Verder blijft het wachten tot Saliba officieel een speler van paars-wit is. Maar de mercato is nog lang niet over voor de Brusselaars.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat Anderlecht zijn oog had laten vallen op Anthony Dennis. Een verdedigende middenvelder van het Turkse Göztepe.

Dat dossier is nu plots concreet geworden. Sacha Tavolieri meldt dat Anderlecht een eerste bod heeft gedaan op Dennis van 3,25 miljoen euro.

Er is ook interesse uit Duitsland voor de speler, maar die is minder concreet. Paars-wit staat dus het verste en lijkt het meeste kans te maken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.