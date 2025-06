Belg in de problemen bij Juventus: transfer naar Premier League in de maak, waar hij Rode Duivel kan vergezellen

Samuel Mbangula zal Juventus deze zomer verlaten. De jonge vleugelspeler zou dicht bij een overeenkomst met Nottingham Forest zijn, samen met een van zijn teamgenoten.

Samuel Mbangula was opgenomen in de A-kern van Juventus en had een perfecte start onder leiding van Thiago Motta. De jonge Belgische vleugelspeler had een doelpunt gescoord en drie assists gegeven in de eerste twee Serie A-wedstrijden.

Maar al snel keerde het tij. Bij de komst van Igor Tudor eind maart verloor Mbangula zijn plek. Onder de nieuwe coach kwam hij slechts sporadisch in actie als invaller en werd hij nooit in de basis opgesteld.

Terwijl zijn toekomst onzeker leek, heeft het aanblijven van Igor Tudor aan het roer van de Oude Dame voor volgend seizoen de situatie van de 21-jarige speler alleen maar verergerd. Hij is nu op zoek is naar een uitweg.

Een vertrek dat ook gewenst is door het bestuur van Juventus, dat een vergoeding wil ontvangen voor de transfer van hun jonge talent. Volgens La Gazzetta dello Sport lijkt er een oplossing in zicht.

Samuel Mbangula, net als zijn teamgenoot Timothy Weah, staat op het punt om naar Nottingham Forest te verhuizen. De Engelse club onderhandelt momenteel over de transfers van beide spelers tegelijk met Juventus. De Italiaanse club zou 30 miljoen euro eisen voor de twee aanvallers, terwijl de Engelsen proberen om vijf miljoen van dat bedrag af te krijgen.

Nottingham Forest, dat voor het eerst sinds 1995 deelneemt aan een Europees toernooi - de Conference League - wil zijn team versterken om ver te komen. Samuel Mbangula zou dus deel kunnen uitmaken van een ambitieus project en daar een andere Belg, Matz Sels, kunnen tegenkomen.