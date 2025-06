Club Brugge stuurt met contractverlenging Hayen duidelijk signaal, coach reageert op interesse van Engelse (top)clubs

Nicky Hayen zette een weekje geleden zijn krabbel onder een nieuw contract bij Club Brugge. De West-Vlamingen bedankten hun coach voor de prestaties, maar stuurden eveneens een duidelijk signaal naar de buitenwereld.

Nicky Hayen zette vorige week zijn krabbel onder een nieuw contract voor onbepaalde duur bij Club Brugge. De coach van blauw-zwart zag ook meteen de cijfertjes die er echt toe doen in de overeenkomst stijgen.

Club Brugge bedankt Hayen met de contractverlenging voor de prestaties. De West-Vlamingen wonnen de Beker van België, maar moesten in de titelrace hun meerdere erkennen in Union SG.

Niét op te pikken

Maar dat was niet de enige drijfveer van blauw-zwart. Club Brugge wil met de contractverlenging héél duidelijk maken dat Hayen deze zomer niet op te pikken is.

In de wandelgangen werd gewag gemaakt van Turkse interesse, maar die informatie was voorbarig. Geen enkele Turkse club kwam ook effectief op de koffie bij Bart Verhaeghe.

De Engelse media weten dat er wél interesse was van over Het Kanaal. Southampton FC polste bij Hayen vooraleer voor Will Still werd gekozen. Ook bij Tottenham Hotspur stond Hayen op de lijst, weliswaar als assistent.

"Voor mij is het hier unfinished business", reageert Hayen zelf in Het Laatste Nieuws op de interesse. "Die twintigste titel, die tweede ster: dat speelt op mijn eergevoel."