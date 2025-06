Geleerd uit Anderlecht-periode? David Hubert wordt uit zijn kot gelokt, maar blijft ook nu ijzig kalm: "Jammer voor u"

Na zijn periode bij Anderlecht zet David Hubert voortaan de sportieve lijnen uit bij OHL. Voorlopig blijft hij erg koelbloedig en wil hij zeker niet te hoog van de toren blazen.

Grote uitspraken zijn er voorlopig niet bij. Tijdens de voorstelling van Hubert als nieuwe coach liet OHL blijken dat het vooral niet meer de grijze muis van de Jupiler Pro League wil zijn. Hubert heeft inmiddels tal van mediaverplichtingen afgewerkt aan het begin van het nieuwe seizoen en daar zat ook een interview met DAZN bij.

Tijdens dit interview werd geprobeerd om een wat straffere uitspraak te ontlokken bij Hubert met de vraag: waar eindigt OHL in jouw stoutste dromen? "Jammer voor u, maar ik ben geen dromer", bleef Hubert ijzig kalm en met de voetjes op de grond. Misschien leerde hij uit zijn periode bij Anderlecht dat alles niet altijd loopt zoals je voor ogen hebt.

Hubert doet geen uitspraak zoals Brys

Er volgde dus geen duizelingwekkende uitspraak, zoals die in het verleden wel eens gedaan werd bij OHL. We herinneren ons uit de Brys-periode dat de toenmalige coach van OHL zei dat de ploeg in een tijdsspanne van drie jaar kampioen wou spelen. Als Hubert gepolst wordt naar 'stoute dromen', beseft hij dat het over Play-off 1 gaat.

"Zeggen dat je wil winnen en top zes wil spelen, is één ding. Het is iets anders om er alles aan te doen en de juiste zaken te doen om top zes te spelen. 'Top zes' is in België een term die er makkelijk uitkomt, maar ik kijk om beter te doen dan we tot nu toe gedaan hebben." Sinds de promotie naar de JPL eindigde OHL nooit hoger dan plek 10 in de competitie.

Ambities OHL worden nog bijgesteld

"De ambities zullen bijgesteld worden naarmate het seizoen vordert. Onze uiteindelijke plaats in het klassement zal een reflectering zijn van het werk dat we erin hebben gestoken", besluit de opvolger van Chris Coleman.