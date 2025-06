OFFICIEEL: Club Brugge neemt na drie seizoenen afscheid van belangrijke speler

Ferran Jutgla is niet langer een speler van Club Brugge. Blauw-zwart kondigde dinsdag aan dat de Spaanse spits de overstap naar Celta de Vigo maakte.

Het nieuws zat eraan te komen, maar werd dinsdagmiddag officieel bekendgemaakt. Spits Ferran Jutgla verlaat Club Brugge en trekt naar La Liga.

Daar zal hij aan de slag gaan bij Celta de Vigo. De Spanjaard droeg drie seizoenen lang de kleuren van Club. Hij kwam in 2022 over van FC Barcelona.

Voor Jutgla was het toen zijn eerste avontuur buiten Spanje, en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Club betaalde destijds 5 miljoen euro voor de spits.

In totaal kwam hij 148 keer in actie voor blauw-zwart. Hij was goed voor 40 doelpunten en 24 assists. Hij sloot zijn avontuur bij Club af met een mooie boodschap voor de fans.

"Hallo fans, het is tijd om afscheid te nemen. Na drie jaar vol herinneringen. Bedankt voor alle steun en liefde die ik van jullie kreeg. Ik wens jullie het allerbeste toe. Jullie zitten voor altijd in mijn hart."