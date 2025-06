OFFICIEEL: Ricardo Sa Pinto heeft wel héél opmerkelijke uitdaging beet

Zonder club sinds zijn vertrek bij Raja Casablanca in december, is Ricardo Sa Pinto terug bij de Iraanse club Esteghlal beland. De club eindigde op de negende plaats in het laatste kampioenschap.

Ricardo Sa Pinto heeft sinds zijn vertrek bij Standard in 2018 niet alleen succes gekend. De Portugese coach heeft verschillende ervaringen opgedaan zonder echt te kunnen settelen, moeilijk om langer dan een paar maanden bij dezelfde club te blijven. Na passages bij Braga, Vasco da Gama en Gaziantep, had hij een eerste ervaring in Iran tijdens het seizoen 2022-2023, aan het hoofd van Esteghlal. Een avontuur dat gekenmerkt werd door winst van de Supercup voordat hij weer vertrok, dit keer naar APOEL Nicosia. Na het winnen van het kampioenschap van Cyprus in 2024 met de club uit Nicosia, vertrok Sa Pinto vervolgens naar Marokko, waar hij kort Raja Casablanca heeft getraind. Hij bleef daar slechts elf wedstrijden aan voordat hij in december werd bedankt voor bewezen diensten. Ricardo Sa Pinto is terug in Iran Sindsdien was de voormalige coach van Standard beschikbaar. Zijn naam werd zelfs genoemd door sommige Luikse supporters als opvolger van Ivan Leko bij Standard. Uiteindelijk heeft Ricardo Sa Pinto gekozen voor een andere uitdaging. Hij keert terug naar de bank van Esteghlal, waar hij voor de tweede keer in Iran zal coachen. Een verrassende keuze, vooral gezien de huidige geopolitieke context, maar het bewijst dat de 52-jarige coach nog niet klaar is met zijn internationale carrière. ساپینتو سرمربی استقلال شد pic.twitter.com/eFPgK9fP0K — استقلال توییتر (@esteghlal_tw) June 23, 2025