🎥 Sneller dan verwacht: De eerste beelden van Lucas Biglia bij zijn terugkeer op Anderlecht

Ook bij Anderlecht zijn ze aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Ook kersvers assistent Lucas Biglia was aanwezig op Neerpede, terwijl hij nog niet zo vroeg werd verwacht.

Ten opzichte van de andere, nieuwe assistenten van Besnik Hasi, Edward Still en Jérémy Taravel, is Lucas Biglia natuurlijk degene die de meeste goede herinneringen oproept in het hart van de paars-witte supporters. De voormalige middenvelder speelde bij de club van 2006 tot 2013 en won vier titels.

Na te hebben gewerkt met de jeugd van AC Milan (waar hij ook als speler actief was), zal de Argentijn doorgaan met het leren van het vak binnen de staf van Anderlecht, niet zonder enige nostalgie op te wekken in het Lotto Park.

De nieuwe assistent van Hasi werd echter niet meteen verwacht bij de hervatting. Hij zou pas eind juli terugkeren om zijn UEFA A-trainerscursus in Italië af te ronden.

El Principito heeft dus iedereen verrast door vandaag al meteen present te tekenen op Neerpede. Een kans die Anderlecht natuurlijk niet liet liggen. Op de officiële kanalen verschenen al snel enkele beelden van de Argentijn.

Lucas Biglia is vanaf komend seizoen de nieuwe T3 van de Sporting. En gezien zijn toewijding vanaf de eerste dagen, twijfelen we niet aan zijn professionaliteit. In tegenstelling tot zijn laatste maanden als speler bij Anderlecht. In 2013 probeerde hij een vertrek te forceren door zich ziek te melden.