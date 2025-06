Deal is rond: Union ziet sterkhouder naar Bundesliga trekken

Landskampioen Union neemt afscheid van één van de steunpilaren tijdens de afgelopen seizoenen. De Japanse centrale verdediger Koki Machida trekt na meer dan drie jaar de deur van het Dudenpark achter zich dicht.

De voorbije weken gonsde het van de transfergeruchten rondom de spelers van Union. Zoals elk jaar zullen de Brusselaars ook deze zomer afscheid nemen van enkele sterkhouders. Een eerste uitgaande transfer is alvast afgerond.

Koki Machida, de centrale verdediger uit Japan, had nog maar een contract voor één seizoen. En dus leek het een uitgemaakte zaak dat hij zou vertrekken. Onder meer het Turkse Galatasaray toonde interesse, maar Machida trekt uiteindelijk naar de Bundesliga.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Machida volgend seizoen bij TSG Hoffenheim voetballen. De Duitse club zou de Japanner hebben overtuigd om hen te kiezen boven de andere gegadigden. Union zou nog vijf miljoen euro vangen voor Machida.

Machida was van cruciaal belang voor Union de afgelopen seizoenen. Hij was een belangrijk onderdeel van de kampioenenploeg dit seizoen en maakte onder meer de winning goal in de bekerfinale tegen Antwerp in het seizoen 2023-2024.

Hoffenheim kon zich tijdens het afgelopen seizoen maar nipt redden in de Bundesliga. Het eindigde vijftiende, de laagste veilige plek in het klassement. Komend seizoen wil het een rustigere campagne draaien en dat zal dus met Machida in de defensie moeten gebeuren.