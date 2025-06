Nadat zijn contract niet werd verlengd bij Metz: Arnaud Bodart kan naar team uit Europa League

Arnaud Bodart promoveerde met het Franse FC Metz naar de Ligue 1. Toch verlengde de promovendus zijn contract niet. Nu hij een vrije speler is, kan Bodart op interesse rekenen van een ander team uit de Ligue 1.

Arnaud Bodart speelde maar liefst 190 wedstrijden voor Standard, maar trok in januari naar het Franse FC Metz. Hij was bij Metz gekomen met een duidelijk doel: promotie naar de Ligue 1 behalen. Die missie werd volbracht via de play-offs, met een belangrijke rol voor de Belgische doelman in de laatste weken van het seizoen.

Ondanks dit succes zal Bodart zijn avontuur bij Metz niet voortzetten. Zijn contract van zes maanden is niet verlengd en de 27-jarige keeper is nu vrij om transfervrij te tekenen bij eender welke club.

Arnaud Bodart kan naar Lille gaan

Hoewel hij niet bij Metz blijft, kan Bodart zijn carrière alsnog in de Ligue 1 verderzetten. Volgens het Franse L'Équipe toont Lille interesse in Arnaud Bodart om de doublure van eerste keeper Lucas Chevalier te worden.

De Belgische keeper neemt nog even de de tijd om na te denken, maar Lille zou toch een mooie stap zijn. De Noord-Fransen wisten zich afgelopen seizoen te kwalificeren voor de Europa League. Het kan ook een interessante keuze zijn omdat zijn statuut als reservedoelman snel zou kunnen veranderen.

Chevalier trekt namelijk de interesse van clubs zoals PSG, Aston Villa en Newcastle. Bij een vertrek zou de hiërarchie van Lille-doelmannen herzien moeten worden. Ten gunste van Arnaud Bodart? Dan zal hij er wel eerst moeten tekenen natuurlijk.