OFFICIEEL: Club Brugge heeft tweede zomeraanwinst te pakken

Het heeft lang geduurd, maar Club Brugge heeft de transfer van Ludovit Reis dan toch afgerond. De middenvelder maakt de overstap van het Duitse Hamburg.

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: Club Brugge haalt met Ludovit Reis een tweede versterking in huis. Dat heeft het zelf aangekondigd via de clubkanalen. De Nederlander maakt de overstap van Hamburg, een team dat vorig seizoen promotie naar de Bundesliga afdwong.

En zo haalt Club na Tresoldi een tweede speler binnen die het afgelopen seizoen actief was op het tweede niveau in Duitsland. Dat deed het vorige zomer ook al met Christos Tzolis en die transfer bleek uiteindelijk een schot in de roos.

De middenvelder heeft bij Club Brugge zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Met de komst van Reis anticipeert Club al op het vertrek van minstens één van zijn middenvelders. Raphael Onyedika vertrekt naar alle waarschijnlijkheid en ook Ardon Jashari is een gewild transferdoelwit.

In de vier seizoenen die Reis voor Hamburg speelde, werkte hij uiteindelijk 121 wedstrijden af. Hoeveel Club voor de middenvelder betaalt, is niet officieel gecommuniceerd. Vermoedelijk ligt het bedrag tussen de zes en de zeven miljoen euro.

En zo is er een einde gekomen aan een lange transfersoap. Club behaalt na stevige onderhandelingen een gewild doelwit binnen. Reis heeft zijn droomtransfer te pakken en HSV houdt nog een aardige som over aan de transfer.