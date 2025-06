OFFICIEEL: Na twee verdedigers haalt SK Beveren nu ook offensieve versterking

SK Beveren wil komend seizoen de stap naar de Jupiler Pro League zetten. Het haalde eerder onder meer centrale verdediger Viktor Boone weg bij Lierse. Op woensdag hebben de Oost-Vlamingen nog een inkomende transfer aangekondigd.

In het eerste seizoen onder Marink Reedijk had SK Beveren enkele maanden nodig om resultaten te halen. Maar na een geslaagde wintermercato begonnen de overwinningen zich op te stapelen. Uiteindelijk sneuvelde Beveren in de promotieplayoffs tegen Patro Eisden Maasmechelen.

Komend seizoen wil het opnieuw voor de prijzen meedoen. Het haalde al enkele nieuwe gezichten zoals Christophe Janssens en Viktor Boone. En nu heeft Beveren opnieuw een inkomende transfer voorgesteld, dit keer in de offensieve sector.

Flankaanvaller Ilyes Najim zal volgend seizoen het geel en blauw van Beveren dragen. De jonge Fransman komt over van SM Caen uit zijn thuisland. Bij Beveren heeft hij een contract ondertekend voor twee seizoenen, met optie op een derde jaar.

General Manager Bob Peeters is tevreden over de komst van Najim: "Ilyes is een heel energieke speler die voor veel diepgang zorgt. Hij kan op beide flanken uit de voeten en ook op de nummer tien trekt hij zijn plan."

Najim speelde dit seizoen dertien wedstrijden voor Caen in de Ligue 2. Dat waren voornamelijk invalbeurten, maar toch wist Najim tweemaal te scoren. Bij Beveren hoopt hij zijn carrière helemaal te lanceren en zo de Oost-Vlamingen mee naar de Jupiler Pro League te brengen.