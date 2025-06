Plots is hun grootste sterkte compleet verdwenen: Standard moet op zoek naar verdedigers

Standard Luik heeft zich al goed geroerd op de transfermarkt. Het haalde enkele nieuwe gezichten, maar in één linie lijkt de spoeling toch erg dun te worden: De verdediging.

De verdediging wordt het nieuwe belangrijke project bij Standard

Ondanks een delicate financiële situatie heeft Standard zich vrij actief getoond aan het begin van de zomermercato. De Rouches hebben al vijf nieuwkomers verwelkomd: doelman Lucas Pirard, middenvelders Marco Ilaimaharitra en Nayel Mehssatou, en vleugelspelers Tobias Mohr en Adnane Abid.

Hoewel er nog gesprekken gaande zijn met Casper Nielsen en Thomas Henry, is het stamnummer 16 nu op zoek om een ander deel van het veld te versterken: de verdediging. De Rouches zouden in vergevorderde gesprekken zijn met Josué Homawoo, een oude bekende van Mircea Rednic, die aan het einde van zijn contract bij Dinamo Boekarest is gekomen. Hij zou de zesde aanwinst van de zomer kunnen worden in Sclessin.

Zo geroemd tijdens het afgelopen seizoen onder Ivan Leko, zou het verdedigende compartiment van Standard dit tussenseizoen stevig kunnen worden uitgedund. Na de uitleenbeurt zonder aankoopoptie van Attila Szalai, zou de Luikse club ook Nathan Ngoy en Ibe Hautekiet kunnen verliezen. De twee jonge spelers staan in de belangstelling van respectievelijk Racing Genk en KAA Gent.

Daarbij komt dan nog eens het al bevestigde vertrek van Lucas Noubi, de voortdurende blessures van David Bates, die nog steeds niet heeft kunnen trainen, en de fysieke problemen van Bosko Sutalo. Zo staat de centrale verdediging van de Rouches behoorlijk onder druk. Henry Lawrence en Boli Bolingoli hebben daar al gedepanneerd, maar dat is uiteraard niet hun favoriete positie.

In dit verre van onmogelijke scenario zou Daan Dierckx dan de enige centrale verdediger van de A-kern worden, samen met de nog onervaren Mate Simicic. Dit is één van de redenen waarom Standard de komende weken zal blijven focussen op zijn verdedigende sector, en specifiek op de centrale verdediging. Met, steeds opnieuw, dezelfde werkwijze: het aantrekken van vrije spelers of zeer goedkope opties.