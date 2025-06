'Speler van het Seizoen' legt uit waarom hij vertrok bij Beerschot

Beerschot zag onlangs doelman Davor Matijas terugkeren naar Kroatië, zijn thuisland. De doelman licht toe waarom hij vertrok.

Beerschot moest enkele dagen geleden afscheid nemen van zijn 'Speler van het Seizoen'. Doelman Davor Matijas keerde terug naar zijn thuisland, Kroatië. Daar gaat hij bij HNK Gorica aan de slag.

De keeper was erg geliefd bij de supporters en lag nog tot juni 2026 onder contract bij Beerschot. Een transfer moest dus wel nu gebeuren, tenzij hij graag verlengde.

Maar dat gebeurde niet, en daar heeft Matijas een simpele uitleg voor. "Voor mij is het op dit moment in mijn carrière enorm belangrijk dat ik in eerste klasse blijf spelen. Ik laat de club achter in de veilige handen van Emile Doucouré", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Maar Matijas kon ook in de Belgische eerste klasse aan de slag, onthult hij." Ik had aanbiedingen van verschillende clubs in 1A en ook uit de Nederlandse eerste klasse."

"Alleen schakelden ze niet extreem snel en toonden ze geen duidelijke visie, wat Gorica wel deed", besluit de doelman.