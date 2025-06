Standard krijgt positief nieuws te horen in Nielsen-dossier

Standard probeert al enkele weken om Casper Nielsen over te nemen van Club Brugge. De onderhandelingen lopen erg moeizaam, maar er valt nu dan toch positief nieuws te melden voor de Rouches.

Onder het nieuwe bewind heeft Standard niet stilgezeten. Het haalde al verschillende nieuwe spelers naar Luik en de honger van Standard is nog niet gestild. In het belangrijkste dossier zit wel al even geen beweging meer.

Casper Nielsen is het gedroomde target om het middenveld te komen versterken. Maar Standard en Club Brugge kwamen maar niet tot een akkoord over de transfersom. En dus belandde het dossier van de Deen even in een impasse.

Maar volgens transferwatcher Sacha Tavolieri zou daar wel eens snel verandering in kunnen komen. Nielsen heeft namelijk bij de clubleiding van de Bruggelingen aangeklopt met de vraag om hem naar Luik te laten gaan.

De vraag van Nielsen heeft ervoor gezorgd dat Club de onderhandelingen toch opnieuw zou opstarten met Standard. Toch blijft het de vraag of Standard ook effectief de nodige inspanningen wil en kan leveren om de Deen naar Sclessin te halen. Voorlopig bleek het bod van Standard, dat rond de 600 duizend euro ligt, ruim onvoldoende.

Naast Nielsen heeft Standard wel al enkele versterkingen gehaald. Zo is onder meer flankaanvaller Adnane Abid neergestreken in Luik. Ook het ex-KV Kortrijktrio Pirard, Ilaimaharitra en Mehssatou heeft een contract bij Standard getekend.